СМИ сообщили о нападении на российских болельщиков возле стадиона в Риме

Троих российских болельщиков избили возле стадиона в Риме. Об этом сообщает информагентство АНСА.

По данным журналистов, один пострадавший россиянин доставлен в больницу с ножевым ранением, у двоих врачи диагностировали гематомы и ссадины.

Ранее сообщалось, что в римском метро произошло обрушение эскалатора, в результате которого пострадали десятки российских футбольных болельщиков, прибывших в столицу Италии на игру ЦСКА и «Ромы».