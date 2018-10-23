Посольство России в Италии опровергло информацию о раненом болельщике

Посольство России в Италии опровергло появившуюся ранее информацию о том, что в стычке с итальянскими болельщиками пострадал россиянин. Об этом сообщает РИА Новости.

В посольстве признали, что около Олимпийского стадиона в Риме действительно подрались болельщики – полиция была вынуждена применить водометы. Однако опровергли информацию о раненом болельщике из России.

«Информация о ножевом ранении, якобы полученном нашим соотечественником, не соответствует действительности. Это человек получил небольшую травму, отказался от госпитализации и в настоящее время смотрит матч на Олимпийском стадионе. Сотрудник посольства с ним уже связывался», - заявили в посольстве.

Гораздо больше внимания уделяет посольство судьбе и состоянию здоровья россиян, пострадавших при обрушении эскалатора в римском метро на станции «Република». Пострадало не менее 30 российских болеьщиков, одному из пострадавших пришлось ампутировать ногу.