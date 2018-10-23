Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Могерини назвала Черное море «европейским»

Екатерина Масло
22:43 23.10.2018
Могерини назвала Черное море «европейским»
Фото: Serguei Fomine, Globallookpress

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала Черное море «европейским», в котором ЕС не хочет видеть наращивания военной мощи. Об этом она заявила во время выступления в Европарламенте.

«Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе», — сказала Могерини.

Она добавила, что милитаризация Азовского моря может стать причиной дестабилизации ситуации во всем Черноморском регионе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.10.2018, 14:02
Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ
Дата23.10.2018, 20:32
Российские военные уничтожают «террористов» в Пакистане: кадры учений «Дружба-2018»
Дата23.10.2018, 13:03
«Красно-белая» интрига: кто возглавит «Спартак» после Карреры
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата23.10.2018, 10:21
Авиаполк в Карелии усилен новейшими истребителями Су-35С
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:17 В стране и мире
Видео
Число пострадавших в результате инцидента в метро Рима возросло до 30
21:33 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры давки в метро Рима во время обрушения эскалатора с фанатами ЦСКА
19:52 В стране и мире
Видео
Рынок на площади 2,5 тысячи кв м горит в Астраханской области
18:32 В стране и мире
Видео
Путин и Болтон обсудили Договор о РСМД
18:00 В стране и мире
Видео
Адвокат рассказал, как Мамаев и Кокорин стали относиться друг к другу
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Заболевшего норвежского лыжника Нортуга подселили в отель к сборной России
Рэпер сорвался с крыла самолета во время съемок и погиб
В Антарктике на российской станции произошла поножовщина
Видео
В Китае состоялось открытие самого длинного морского моста в мире
«Лучше не надо»: в Сети с иронией отреагировали на новую партию украинских РСЗО «Ураган»
Опубликован рейтинг самых популярных подержанных иномарок в России
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.