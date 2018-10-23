Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала Черное море «европейским», в котором ЕС не хочет видеть наращивания военной мощи. Об этом она заявила во время выступления в Европарламенте.

«Позвольте мне напомнить, что Черное море — это европейское море, и мы не хотим быть очевидцами очередного военного усиления в нашем ближайшем регионе», — сказала Могерини.

Она добавила, что милитаризация Азовского моря может стать причиной дестабилизации ситуации во всем Черноморском регионе.