Фанаты прыгали: СМИ назвали причину обрушения эскалатора в метро Рима

Итальянское издание la Repubblica назвало предварительную причину произошедшего в метро в центре Рима. В результате обрушения эскалатора 30 человек пострадали. Один из раненых потерял ногу. Почти все пострадавшие – россияне, в основном, это болельщики ЦСКА.

«Болельщики ЦСКА пели и прыгали на эскалаторе, поэтому он сломался», - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в центре Рима на станции метро Repubblica обрушился эскалатор, полностью забитый людьми. На кадрах, которые попали в Сеть, видно, как люди с криками падают друг на друга, образуется давка и паника.

В среду ЦСКА проведет матч Лиги чемпионов с итальянской «Ромой». Сейчас станция метро Repubblica, расположенная на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион, где пройдет матч, закрыта.