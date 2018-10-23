Число пострадавших в результате инцидента в метро Рима возросло до 30

Число пострадавших в результате обрушения эскалатора метро в центре Рима перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и московским ЦСКА увеличилось до 30.

Семь человек находятся в тяжелом состоянии, пять — в среднем, 18 человек получили легкие ранения. Как сообщает АНСА, одному из пострадавших оторвало ногу.

Во время происшествия на станции находилось много российских болельщиков футбольного клуба ЦСКА.

В среду ЦСКА проведет матч Лиги чемпионов с итальянской «Ромой». Сейчас станция метро Repubblica, расположенная на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион, где пройдет матч, закрыта.