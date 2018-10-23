Болтон рассказал о возможности размещения ракет США в Европе

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время пресс-конференции заявил, что вопрос о размещении американских ракет в Европе пока не обсуждался детально.

По его словам, этот вопрос является очень важным.По его словам, решение США имеет отношение к тем нарушениям, которые, по мнению США, осуществлялись в России.

«Мы знаем, что Россия не придерживается этой позиции и не согласна с нашими заявлениями», - сказал он.

Болтон отметил, что этот вопрос был на повестке дня еще пять лет назад. Он подчеркнул, что о нарушениях говорила и предыдущая, и нынешняя администрация США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из ДРСМД.