Боевики в Идлибе вновь нарушили режим прекращения огня

Боеивики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, вновь нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил руководитель росийского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко в ходе ежедневного брифинга.

Так, за последние сутки обстрел был зафиксирован в деревне Кбана провинции Латакия.

Кроме того, по его словам, российские военные провели в городе Алеппо благотворительную акцию, в ходе которой жителям выдана одна тонна свежего хлеба.