Опубликованы кадры давки в метро Рима во время обрушения эскалатора с фанатами ЦСКА

В Сети опубликовано видео момента обрушения эскалатора на станции метро в центре Рима. К настоящему моменту известно, что в результате ЧП пострадали 15 человек.

На кадрах видно, что люди один за другим падают друг на друга, образуется давка.

Ранее на фан-странице клуба ЦСКА в Twitter сообщалось, что пострадали как минимум восемь фанатов. Люди получили травмы разной степени тяжести. Обстоятельства инцидента выясняются.

В среду вечером ПФК ЦСКА проведет матч Лиги чемпионов с итальянской «Ромой».