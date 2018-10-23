Названо число пострадавших фанатов ЦСКА при обрушении эскалатора в метро Рима

Минимум восемь болельщиков ЦСКА пострадали при аварии в римском метро, где обрушился эскалатор.

На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, что люди один за другим падают друг на друга, образуется давка.

Болельщики поднимались по эскалатору вверх, в этот момент произошло обрушение.

В среду вечером ПФК ЦСКА проведет матч Лиги чемпионов с итальянской «Ромой». В результате происшествия станция метро Repubblica, расположенная на той же ветке метро, что и Олимпийский стадион, где состоится матч, закрыта.