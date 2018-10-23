Спасатели вытащили мальчика из стиральной машины в Уфе

Маленький мальчик застрял в стиральной машине в Уфе.

Инцидент случился в одном из домов на улице Геологов. Спасателей вызвала мама ребенка, когда поняла, что самостоятельно малыш выбраться не может.

Специалисты, которые прибыли на место происшествия, вытащили мальчика с помощью слесарного инструмента. На это у них ушло чуть более пяти минут. Зачем ребенок залез в машинку неизвестно.