Спасатели вытащили мальчика из стиральной машины в Уфе
Спасателей вызвала мама ребенка, так как малыш не смог самостоятельно выбраться из стиральной машины.
Маленький мальчик застрял в стиральной машине в Уфе.
Инцидент случился в одном из домов на улице Геологов. Спасателей вызвала мама ребенка, когда поняла, что самостоятельно малыш выбраться не может.
Специалисты, которые прибыли на место происшествия, вытащили мальчика с помощью слесарного инструмента. На это у них ушло чуть более пяти минут. Зачем ребенок залез в машинку неизвестно.