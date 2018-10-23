Путин поинтересовался у Болтона судьбой оливок с герба США

Президент России Владимир Путин во время встречи с помощником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном поинтересовался, что случилось с плодами с оливковой ветви, которую держит в лапе изображенный на гербе США белоголовый орлан.

«Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?», - сказал Путин.

Российский лидер напомнил Болтону о недружественных шагах США, включая желание Америки выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Болтон, в свою очередь, отметил, что оливковой ветви мира он с собой не привез, но он так и находится в правой лапе орлана на гербе США.

Ранее стало известно, что Путин поделился с Болтоном своим удивлением недружественным шагам США. По его словам, Россия «почти не отвечает» на такие меры.