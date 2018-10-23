В Петербурге горит историческое здание особняка XVIII века

В Санкт-Петербурге горит особняк князя Черкасского на Университетской набережной Васильевского острова. На кадрах видео, опубликованного в Сети, видно, что огнем охвачен целый этаж здания.

Из окон вырываются языки пламени. Видео снял очевидец из проезжающего мимо автомобиля. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Этот особняк был построен в 1726 году для генерал-поручика князя Алексея Черкасского, который был сподвижником Петра I и был женат на двоюродной сестре императора Аграфене Нарышкиной.