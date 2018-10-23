Рынок на площади 2,5 тысячи кв м горит в Астраханской области

В Ахтубинском районе по улице Нестерова Астраханской области загорелся рынок на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

По данным регионального МЧС, пожар начался на территории одного из торговых павильонов рынка «Хитрый».

На месте происшествия работают девять единиц спецтехники и 38 человек личного состава.

По предварительным данным, пострадавших нет.