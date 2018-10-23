Путин поделился с Болтоном, что его удивили недружественные шаги США

Президент России Владимир Путин во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном поделился, что был удивлен недружественным шагам Соединенных Штатов.

Путин подчеркнул, что российские власти «практически не отвечают» на такие шаги с американской стороны в отношении России.

Болтон прибыл в Москву с двухдневным визитом. Ранее стало известно, что Путин на встрече с Болтоном, которая прошла в Кремле, затронул вопросы отношений Москвы и Вашингтона, стратегической безопасности, Договора о РСМД и Сирии.