Путин предложил встретиться с Трампом в Париже

Президент России Владимир Путин предложил организовать встречу с американским лидером Дональдом Трампом на мероприятии в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября. Такую идею Путин озвучил на встрече с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.

«Было бы полезно продолжить прямой диалог и с президентом США, прежде всего на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся. Ну, например, в Париже», — сказал Путин.

Путин добавил, что считает это возможным, «если американская сторона заинтересована в этих контактах». Болтон, в свою очередь, отметил, что Трампу будет приятно встретиться с Путиным в Париже.

Болтон прибыл в Москву с двухдневным визитом. Ранее с ним провели переговоры глава Минобороны России Сергей Шойгу, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров.