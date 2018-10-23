Шум на концерте классической музыки стал причиной драки

Во время концерта классической музыки в шведском городе Мальме произошла драка. Об этом сообщило издание Washington Post.

Лейпцигский оркестр Гевандхауза исполнял пятую симфонию Малера, когда одна из зрительниц начала громко разворачивать жевательную резинку. Мужчине, который сидел рядом, это не понравилось, и он отобрал у нее жвачку и выбросил ее.

После выступления обиженная женщина повернулась к нему и ударила по лицу с такой силой, что его очки полетели на пол. Ее спутник схватил молодого человека за рубашку и принялся избивать его. Потасовка продолжалась до тех пор, пока не вмешались другие зрители.