Власти Москвы рассказали, где появятся новые дома в рамках программы реновации

Столичные власти назвали адреса новых 12 площадок, где будут построены дома по программе реновации. При этом из семи домов уже начали расселять жильцов. Новые площадки расположены в районах Хорошево-Мневники, Северное Измайлово, Академический и Южное Бутово, сообщает «Российская газета».

Согласно решению президиума московского правительства, строительство многоквартирных домов намечено по адресам: Полярная улица, владение 3; улица Белозерская, владения 3-5. Новый дом построят и по адресу: улица Осташковская, 9.

На востоке новоселами станут москвичи, переехавшие по адресам: Вольная улица, 28; улица Константина Федина, владение 3. На юге мегаполиса программа реновации охватывает строение 15 на Судостроительной улице. Что касается северо-запада Москвы, то там новые дома будут возводить на набережной Новикова-Прибоя, 6/3 и в Светлогорском проезде между домами 7 и 9.

Свою постоянную прописку в рамках программы по реновации получат дома на улице Краснолиманской, 24; улице Кедровой, 16 и Новочеремушкинской, владение 27. Таковы адреса в ЮЗАО.

Программа реновации жилья в Москве - специально разработанный столичным правительством комплекс мер, направленный на расселение жителей ветхого малоэтажного жилья, которое было построено в период с 1957 по 1968 год. На освободившихся площадках планируется возведение новых современных домов.