Путин и Болтон обсудили Договор о РСМД

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с советником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном. Переговоры проходили в Кремле.

В начале встречи российский лидер напомнил о своих переговорах с Дональдом Трампом в Хельсинки. Президент назвал их местами жесткими, но полезными и конструктивными.

На переговорах также поднимались вопросы отношений Москвы и Вашингтона, стратегической безопасности, Договора о РСМД и Сирии.

Путин отметил, что Москва удивлена недружественными действиями со стороны США, которые последовали за вполне конструктивной встречей президентов в Хельсинки в июле.

«Иногда удивительно видеть, как США предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными», - сказал Путин.

Болтон прибыл в Москву с двухдневным визитом. Ранее с ним провели переговоры глава Минобороны России Сергей Шойгу, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров.