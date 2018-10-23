Меркель согласилась построить терминал для сжиженного газа из США

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что готова поддержать строительство терминала для сжиженного газа из США. Об этом она сообщила на встрече с депутатами бундестага, пишет The Wall Street Journal.

Она рассказала, что правительство выделит на софинансирование проекта 500 миллионов евро.

Меркель отметила, что терминал еще много лет будет нуждаться в господдержке, но считает свое решение стратегическим. По словам издания, такое решение может защитить от санкций США «Северный поток - 2», по которому будет поступать газ из России.