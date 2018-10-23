Это вызывает душевный трепет: Елена Старостина одобрила инициативу о строительстве главного храма ВС РФ

В Подмосковье будет воздвигнут главный храм ВС РФ. Площадка в военно-патриотическом парке «Патриот» выбрана неслучайно. По задумке авторов проекта, именно здесь, среди экспозиций, посвященных русскому воинству, православный храм в его честь найдет достойное место.

Огромный комплекс, который станет третьим в мире по своим размерам, вместит в себя не только храм, но и настоящий исторический музей. В его стенах будут проводиться экскурсии и мультимедийные выставки. Каждый придел собора посвятят небесному покровителю отдельного рода войск.

Православный собор, инициатива строительства которого принадлежит министру обороны Сергею Шойгу, возводится исключительно на благотворительные средства. Жертвуют на храм не только его будущие прихожане. Идея строительства объединила очень многих. Благодаря их отзывчивости удалось собрать уже 1 158 970 068 рублей. Все возникающие вопросы призваны решать сотрудники специально учрежденного благотворительного фонда «Воскресенье».

Инициатива главы оборонного ведомства Сергея Шойгу нашла живой отклик у президента Владимира Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Все вместе они присутствовали на торжественной церемонии закладки освященного камня на месте будущей стройки.

Своим мнением о скором начале работ высказывают известные певцы и музыканты, отставные военные и политические деятели. Не остались в стороне журналисты, общественники и известные телеведущие. Среди них Елена Старостина, которую известие о скором начале строительства главного храма ВС РФ растрогало до слез.

«Инициатива министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, что необходимо возвести первый и главный храм вооруженных сил в честь Вознесения Христова в парке "Патриот", вызывает у меня не просто восторг или одобрение, а скорее душевный трепет. Перед моими глазами сразу возникают Иосиф Кобзон и Людмила Зыкина с великой песней Александры Пахмутовой "Поклонимся великим тем годам!".

"Поклонимся великим тем годам. Тем славным командирам и бойцам. И маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым. Всем тем, которых забывать нельзя". И я не забываю. Как и во всех семьях в нашей стране, мой дедушка Коваленко Тихон Иванович был призван в Красную армию 20 марта 1941 года и сразу же попал в горнило Великой Отечественной войны. Он был награжден медалью "За боевые заслуги" и орденом Красной Звезды. Был контужен.

Я зашла на сайт и посмотрела. Сегодня все награды заархивированы, и можно посмотреть их историю и узнать, за что был награжден в годы войны дед, отец, брат. Это очень трогательно. Все, что происходило тогда, - это огромный подвиг наших предков. Это великое дело, и счастье, когда мы помним всех, и молодых людей, которые защищают нашу страну сейчас и являются честью и гордостью русского оружия.

Русский воин - это необыкновенный человек. Он носитель определенной чести и жертвенности. Поэтому с божьей помощью и любовью этот храм будет воздвигнут. Мы все туда придем и поклонимся. В добрый путь и с божьей помощью!» - призвала всех неравнодушных Старостина.

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