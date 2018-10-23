Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Построим Храм Вместе! ТЕГИ

Это вызывает душевный трепет: Елена Старостина одобрила инициативу о строительстве главного храма ВС РФ

Ян Брацкий
18:19 23.10.2018
Владимир Путин назвал главный храм ВС РФ символом нерушимости национальных традиций.

В Подмосковье будет воздвигнут главный храм ВС РФ. Площадка в военно-патриотическом парке «Патриот» выбрана неслучайно. По задумке авторов проекта, именно здесь, среди экспозиций, посвященных русскому воинству, православный храм в его честь найдет достойное место.

Огромный комплекс, который станет третьим в мире по своим размерам, вместит в себя не только храм, но и настоящий исторический музей. В его стенах будут проводиться экскурсии и мультимедийные выставки. Каждый придел собора посвятят небесному покровителю отдельного рода войск.

Православный собор, инициатива строительства которого принадлежит министру обороны Сергею Шойгу, возводится исключительно на благотворительные средства. Жертвуют на храм не только его будущие прихожане. Идея строительства объединила очень многих. Благодаря их отзывчивости удалось собрать уже 1 158 970 068 рублей. Все возникающие вопросы призваны решать сотрудники специально учрежденного благотворительного фонда «Воскресенье».

Инициатива главы оборонного ведомства Сергея Шойгу нашла живой отклик у президента Владимира Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Все вместе они присутствовали на торжественной церемонии закладки освященного камня на месте будущей стройки.

Своим мнением о скором начале работ высказывают известные певцы и музыканты, отставные военные и политические деятели. Не остались в стороне журналисты, общественники и известные телеведущие. Среди них Елена Старостина, которую известие о скором начале строительства главного храма ВС РФ растрогало до слез.

«Инициатива министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, что необходимо возвести первый и главный храм вооруженных сил в честь Вознесения Христова в парке "Патриот", вызывает у меня не просто восторг или одобрение, а скорее душевный трепет. Перед моими глазами сразу возникают Иосиф Кобзон и Людмила Зыкина с великой песней Александры Пахмутовой "Поклонимся великим тем годам!".

"Поклонимся великим тем годам. Тем славным командирам и бойцам. И маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым. Всем тем, которых забывать нельзя". И я не забываю. Как и во всех семьях в нашей стране, мой дедушка Коваленко Тихон Иванович был призван в Красную армию 20 марта 1941 года и сразу же попал в горнило Великой Отечественной войны. Он был награжден медалью "За боевые заслуги" и орденом Красной Звезды. Был контужен.

Я зашла на сайт и посмотрела. Сегодня все награды заархивированы, и можно посмотреть их историю и узнать, за что был награжден в годы войны дед, отец, брат. Это очень трогательно. Все, что происходило тогда, - это огромный подвиг наших предков. Это великое дело, и счастье, когда мы помним всех, и молодых людей, которые защищают нашу страну сейчас и являются честью и гордостью русского оружия.

Русский воин - это необыкновенный человек. Он носитель определенной чести и жертвенности. Поэтому с божьей помощью и любовью этот храм будет воздвигнут. Мы все туда придем и поклонимся. В добрый путь и с божьей помощью!» - призвала всех неравнодушных Старостина.

Если вы готовы оказать посильную финансовую помощь, то, пройдя по этой ссылке, сможете найти все необходимые банковские реквизиты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.10.2018, 14:02
Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ
Дата23.10.2018, 06:00
Атака на предельно малой высоте: экипажи Су-24М уничтожили «бронеавтомобили противника»
Дата23.10.2018, 13:03
«Красно-белая» интрига: кто возглавит «Спартак» после Карреры
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата23.10.2018, 10:21
Авиаполк в Карелии усилен новейшими истребителями Су-35С
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Построим Храм Вместе!
18:19 В стране и мире
Видео
Это вызывает душевный трепет: Елена Старостина одобрила инициативу о строительстве главного храма ВС РФ
18:33 В стране и мире
Видео
Это духовная необходимость: Илиас Меркури поддержал инициативу строительства главного храма ВС РФ
12:12 В стране и мире
Видео
Храм станет символом единства - Виктор Мураховский поддержал строительство главного храма ВС РФ
03:37 В стране и мире
Видео
«Место, где я буду молиться о мире» - ведущая «Звезды» поддержала строительство храма ВС РФ
07:21 В стране и мире
Видео
Яровая: Главный храм ВС России станет новым знаком будущего страны
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:32 В стране и мире
Видео
Путин и Болтон обсудили Договор о РСМД
18:27 В стране и мире
Меркель согласилась построить терминал для сжиженного газа из США
18:00 В стране и мире
Видео
Адвокат рассказал, как Мамаев и Кокорин стали относиться друг к другу
17:33 В стране и мире
Видео
В Москве начался снос Ховринской больницы
17:00 В стране и мире
Видео
Путин предложил продлить мораторий на проверки для малого бизнеса
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Заболевшего норвежского лыжника Нортуга подселили в отель к сборной России
Рэпер сорвался с крыла самолета во время съемок и погиб
В Антарктике на российской станции произошла поножовщина
Видео
В Китае состоялось открытие самого длинного морского моста в мире
«Лучше не надо»: в Сети с иронией отреагировали на новую партию украинских РСЗО «Ураган»
Опубликован рейтинг самых популярных подержанных иномарок в России
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.