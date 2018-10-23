Корпус пострадавшего от взрыва керченского колледжа восстановят

Корпус Керченского политехнического колледжа, пострадавший от взрыва и стрельбы, будет полностью отремонтирован. Работы начнутся после завершения следственных мероприятий. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Во вторник Сергей Аксенов и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова приехали в учебное заведение. Они возложили цветы к стихийному мемориалу и пообщались со студентами. Большинство из них поддержали идею восстановления здания, в котором произошла трагедия. В ближайшее время Аксенов встретится и с родителями детей, получивших ранения.

«Сегодня в больницах 47 человек. Мы обсуждали, что, к счастью, вот эту критическую точку мы прошли, то есть больше мы никого потерять не должны. Ранения есть тяжелые, конечно. Есть ситуации, когда люди получат инвалидность», - сказал Аксенов.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. Студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал в колледже самодельную бомбу и устроил стрельбу. Погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников учебного заведения.