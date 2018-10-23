В BMW заявили об отзыве более миллиона машин по всему миру

Немецкий автопроизводитель BMW из-за вероятных проблем с системой отвода газов отзывает не 480 тысяч машин, как сообщалось в августе, а 1,6 миллиона. Такие данные во вторник привел концерн.

В сообщении говорится, что компания продолжила проверки двигателей и пришла к выводу, что незначительная угроза все же остается.

Концерн указал, что решил еще больше снизить минимальные риски посредством расширения географии технических процедур.

Сотрудники компании считают, что неисправность может быть в системе отвода отработавших газов. В ней может подтекать охладительная жидкость, что вкупе с высокими температурами в самом крайнем случае может привести к возгоранию мелких частиц.

Это касается машин с дизельными двигателями, произведенных с 2010 по 2017 год.