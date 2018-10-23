В Москве начался снос Ховринской больницы

На севере Москвы начали демонтировать здание недостроенной Ховринской больницы. Снос начался со стороны Клинского проезда. На месте работает тяжелая спецтехника, здание разбирают постепенно.

Завершить работы по демонтажу планируется до февраля 2019 года. После сноса здания больницы территорию подготовят для строительства нового жилья. В частности, планируется построить четыре жилых дома с монолитным железобетонным каркасом, с нежилыми помещениями на первом этаже и одноуровневой подземной парковкой. Площадь домов в общей сложности составит порядка 315 тысяч квадратных метров, из них 200 тысяч - квартиры.

Ховринская больница - крупнейший объект, который демонтируют в Москве за последние несколько лет. Работы по ее возведению начались в 1980 году, однако спустя некоторое время были прекращены.