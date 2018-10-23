Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Драка Кокорина и Мамаева ТЕГИ

Адвокат рассказал, как Мамаев и Кокорин стали относиться друг к другу

Лина Давыдова
18:00 23.10.2018
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о взаимоотношениях своего подопечного с Александром Кокориным.
Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Павел Мамаев очень переживает за судьбу Александра Кокорина, футболисты остаются друзьями, несмотря ни на что. Об этом в интервью «Звезде» заявил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«Они остались друзьями и, соответственно, очень переживают друг за друга. Во всяком случае, Павел переживает за судьбу других фигурантов дела, и за судьбу своего друга, и за судьбу тех лиц, которые были вовлечены в данную ситуацию. Трудности укрепляют дружбу. Не думаю, что случившееся отрицательно повлияет на их дальнейшие взаимоотношения», - рассказал Бушманов в программе «Между тем».

Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками драки в одном из столичных кафе. В результате пострадали двое чиновников. Этот инцидент получил широкий общественный резонанс, после того как видео с моментом избиения появилось в СМИ. Позже стало известно, что незадолго до инцидента в кафе футболисты также оказались участниками потасовки, в результате которой был госпитализирован водитель ведущей Первого канала. Сейчас Мамаев и Кокорин находятся в следственном изоляторе № 2.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.10.2018, 14:02
Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ
Дата23.10.2018, 06:00
Атака на предельно малой высоте: экипажи Су-24М уничтожили «бронеавтомобили противника»
Дата23.10.2018, 13:03
«Красно-белая» интрига: кто возглавит «Спартак» после Карреры
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата23.10.2018, 10:21
Авиаполк в Карелии усилен новейшими истребителями Су-35С
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Драка Кокорина и Мамаева
18:00 В стране и мире
Видео
Адвокат рассказал, как Мамаев и Кокорин стали относиться друг к другу
17:33 Спорт
Видео
Команда отвернулась от Мамаева: что решили в «Краснодаре» и почему возмущен адвокат
08:25 В стране и мире
Отец Мамаева назвал причину агрессивного поведения сына
08:48 В стране и мире
Жизнь в СИЗО: Мамаев и Кокорин моют тюремные туалеты по очереди
07:32 Спорт
Видео
Кокорину и Мамаеву понравилась рисовая каша в СИЗО
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
17:33 В стране и мире
Видео
В Москве начался снос Ховринской больницы
17:00 В стране и мире
Видео
Путин предложил продлить мораторий на проверки для малого бизнеса
16:44 В стране и мире
Видео
СМИ назвали имя заказчика убийства журналиста Хашогги
16:17 В стране и мире
В Минсельхозе отреагировали на слухи о резком подорожании хлеба
13:27 ОПК
Видео
Малый ракетный корабль «Буря» спустили на воду под Ленинградом
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Рэпер сорвался с крыла самолета во время съемок и погиб
В Антарктике на российской станции произошла поножовщина
Видео
«Дыхание» леса: природное явление в Канаде напомнило сюжет фильма ужасов
Видео
В Китае состоялось открытие самого длинного морского моста в мире
«Лучше не надо»: в Сети с иронией отреагировали на новую партию украинских РСЗО «Ураган»
Опубликован рейтинг самых популярных подержанных иномарок в России
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.