Адвокат рассказал, как Мамаев и Кокорин стали относиться друг к другу

Павел Мамаев очень переживает за судьбу Александра Кокорина, футболисты остаются друзьями, несмотря ни на что. Об этом в интервью «Звезде» заявил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«Они остались друзьями и, соответственно, очень переживают друг за друга. Во всяком случае, Павел переживает за судьбу других фигурантов дела, и за судьбу своего друга, и за судьбу тех лиц, которые были вовлечены в данную ситуацию. Трудности укрепляют дружбу. Не думаю, что случившееся отрицательно повлияет на их дальнейшие взаимоотношения», - рассказал Бушманов в программе «Между тем».

Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками драки в одном из столичных кафе. В результате пострадали двое чиновников. Этот инцидент получил широкий общественный резонанс, после того как видео с моментом избиения появилось в СМИ. Позже стало известно, что незадолго до инцидента в кафе футболисты также оказались участниками потасовки, в результате которой был госпитализирован водитель ведущей Первого канала. Сейчас Мамаев и Кокорин находятся в следственном изоляторе № 2.