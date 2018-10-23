Путин предложил продлить мораторий на проверки для малого бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил продлить надзорные каникулы для малых компаний.

«Надо продлить на два года мораторий на плановые проверки по госконтролю для малого бизнеса», - сказал Путин на форуме «Опоры России».

По словам Путина, как показала практика, «есть сферы, где нужен постоянный и даже более жесткий контроль».

Речь идет, в частности, о тех компаниях, чья деятельность напрямую затрагивает жизнь и безопасность людей.

Мораторий действовал в течение трех лет и должен был закончиться 31 декабря 2018 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил ввести штрафы в размере полученного дохода для самозанятых граждан. В Кремле сообщили, что пока не сформировали позицию по предложенной идее ввести штрафы для самозанятых россиян, которые не выплачивают налоги.