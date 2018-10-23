СМИ назвали имя заказчика убийства журналиста Хашогги
Убить журналиста Джамаля Хашогги приказал заместитель главы службы общей разведки, советник наследного принца Саудовской Аравии Ахмед Асири. Об этом сообщает издание Sabah со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В статье говорится, что приказ получил атташе саудовского Генконсульства в Стамбуле Ахмед Адбулла Альмузаини.
Отмечается, что он находился в здании 28 сентября - в тот день, когда журналист впервые пришел в Генконсульство, чтобы договориться о следующем визите для получения документов, необходимых ему для вступления в брак.
Затем он вылетел в Эр-Рияд, где встретился с Асири и узнал подробности плана убийства Хашогги. Ему в ведение дали 15 человек.
Потом Альмузаини вернулся в Стамбул и передал приказ генконсулу Саудовской Аравии Мухаммеду аль-Утейби.
После убийства корреспондента 2 октября Альмузаини отправился в Саудовскую Аравию.
Напомним, журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября, после того как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже его тело обнаружили в колодце на территории ведомства.