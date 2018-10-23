Москвичей предупредили о сильном падении атмосферного давления

Атмосферное давление в Москве в среду опустится до 724 миллиметров ртутного столба при норме 745 миллиметров. Это эквивалентно подъему на большую высоту. Поэтому и симптомы у горожан могут быть соответствующие: сонливость, головные боли и рассеянное внимание. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что такое резкое падение давления может отразиться и на абсолютно здоровых людях.