Депутат из Иркутска задержан за убийство двух человек

Следственный комитет предъявил обвинение депутату городской думы Иркутска по подозрению в убийстве двух человек. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказал «Звезде» старший помощник руководителя СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков, преступление было совершено в 1997 году в Чите. Двое мужчин, которые, предположительно, являлись членами преступной группировки, бесследно исчезли.

«В ходе совместной работы с сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю были получены доказательства причастности к этому преступлению одного из депутатов думы города Иркутска», - сообщил «Звезде» Марков.

Отмечается, что сейчас депутат задержан и доставлен в Читу. По данным РИА Новости, речь идет об Александре Панько.