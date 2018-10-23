В Минсельхозе отреагировали на слухи о резком подорожании хлеба

В Министерстве сельского хозяйства России прокомментировали информацию о возможном росте цен на хлебобулочные изделия. Данный вопрос находится на постоянном контроле, сообщили «Звезде». В этом году сохраняются невысокие темпы роста, пояснили в ведомстве. В январе-сентябре они составили 2,3%. Это всего на 0,1 процентных пункта выше, чем годом ранее.

А в прошлом году темпы роста цен на хлеб не превысили 2,7%, что существенно ниже аналогичных показателей 2015-2016 годов.

«По данным Росстата, в структуре розничной цены на хлеб и хлебобулочные изделия в зависимости от их вида доля стоимости основного вида сырья (муки) составляет от 17% до 24% и практически сопоставима с долей оборота сферы обращения», - говорится в официальном комментарии.

В настоящее время специалисты отмечают стабильную ситуацию в отрасли. Наблюдается восстановление цен на зерно и муку к уровню 2016 года. В частности, тонна пшеничной муки в сентябре составила 15 962,99 рубля за тонну. Специалисты еженедельно мониторят ситуацию на зерновом рынке, говорится в официальном пресс-релизе.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что цена на хлеб и хлебобулочные изделия может существенно вырасти. Об этом заявил целый ряд региональных производителей, которые сослались на нерентабельность производства.