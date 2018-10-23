В Кремле прокомментировали идею введения штрафов для самозанятых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не сформировали позицию по предложенной идее ввести штрафы для самозанятых россиян, которые не выплачивают налоги.

Он отметил, что у Госдумы много инициатив.

«Они потом прорабатываются, собственно, и в профильных комитетах, если принимаются к рассмотрению», - добавил Песков.

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что самозанятые граждане, которые не зарегистрированы и не платят налоги, должны платить штрафы в размере полученного дохода. Ряд соответствующих законопроектов был рекомендован коллегиальным органом к принятию нижней палатой парламента в первом чтении.