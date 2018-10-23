Медведев уточнил, кого коснутся санкции в отношении Украины

Новые санкции коснутся сотни человек, «которые причинили вред России», в том числе и известных персон. Об этом сообщил председатель правительства Дмитрий Медведев. Активы этих граждан будут заморожены, а вывод принадлежащих им средств - запрещен.

Премьер-министр уточнил, что речь идет о блокировке средств, которые размещены на территории России. И, соответственно, вывод капитала будет запрещен также с территории нашей страны.

Рядовых украинцев эти ограничения не коснутся.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин предписал ввести новые ограничительные меры в отношении Украины.