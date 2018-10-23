Суд оставил Вышинского в тюрьме

Херсонский апелляционный суд оставил под арестом руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.

«Суд отклонил нашу жалобу, оставив в силе решение о мере пресечения для Вышинского в виде ареста до 4 ноября», - приводит ТАСС слова адвоката.

Ранее в Москве прошла акция в поддержку Кирилла Вышинского, который пребывает под арестом более 150 дней.

Кирилла Вышинского задержали возле его дома в Киеве 15 мая. Затем журналиста доставили в Херсон, где предъявили обвинение в «госизмене» без каких-либо доказательств. Вышинский был арестован на два месяца без права внесения залога. А 6 сентября суд продлил арест журналиста до 4 ноября.

Десятого октября МИД России потребовал немедленно освободить журналиста. Также за Вышинского вступились в международных организациях «Репортеры без границ» и Европейская федерация журналистов.