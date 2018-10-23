Рэпер сорвался с крыла самолета во время съемок и погиб

Канадский рэпер Джон Мак-Мюррей погиб во время съемок своего клипа. Тридцатичетырехлетний музыкант выполнял трюк, в результате которого по неосторожности сорвался и упал. Травмы были несовместимы с жизнью, сообщает Huffpost Canada со ссылкой на представителей артиста.

По сценарию Мак-Мюррей должен был пройтись по крылу летящего самолета Cessna, но упал. Некоторое время он держался за крыло, потом сорвался вниз. Его парашют не успел раскрыться.

Как рассказали представители артиста, он несколько месяцев репетировал трюк для съемок нового клипа.

«Страсть к созданию музыкальных видеороликов и выполнению трюков подталкивала его к созданию нового, неизведанного», - приводит портал заявление представителя артиста.

В клипах Мак-Мюррея постоянно фигурируют смертельно опасные трюки, такие как сальто, опасный паркур и другие.