Сербия пообещала никогда не вводить санкции против России

Председатель Народной скупщины Республики Сербия Майя Гойкович во вторник во время встречи со своим коллегой в Госдуме Вячеславом Володиным пообещала не вводить санкции против нашей страны и продолжать консультации в ПАСЕ. Сербия пытается заставить руководство организации полностью восстановить Россию в правах. Об этом говорится на официальном сайте ГД.

Встреча председателей парламентов проходит уже второй раз за месяц. Первый раз они общались на полях III Совещания спикеров стран Евразии.

Сегодня Вячеслав Володин начал с того, что отметил динамичное развитие двусторонних отношений, которое задается лидерами России и Сербии. Он подчеркнул, что задача парламентов - обеспечить законодательную поддержку всех инициатив.

Председатель Госдумы отметил, что товарооборот между странами за последние полгода вырос на 10% по отношению к аналогичному периоду 2017 года, а поток русских туристов в Сербию возрос в пять раз за последние десять лет.

Майя Гойкович рассказала, что во время предстоящего визита Владимира Путина в Сербию планируется подписание четырех межгосударственных соглашений. Коснулась председатель и состояния дела в Совете Европы.

«В ПАСЕ наша делегация старается помочь. Наша позиция открытая. Мы выступаем за то, чтобы право голоса вернулось всем членам (делегации) Российской Федерации», - заверила она.

Вячеслав Володин поблагодарил коллегу за принципиальную и жесткую позицию. Майя Гойкович, в свою очередь, пригласила российскую делегацию на сессию Ассамблеи Межпарламентского союза. Она пройдет в Белграде в следующем году.