В Антарктике на российской станции произошла поножовщина

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд отправил под домашний арест сотрудника Арктического и Антарктического НИИ Сергея Савицкого. Его обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга Дарью Лебедеву.

Она рассказала, что Савицкий против такой меры пресечения не возражал. Мужчина останется под домашним арестом до 8 декабря.

Инцидент произошел 9 октября на полярной станции «Беллинсгаузен», которая находится на острове Кинг-Джордж. По версии следствия, инженер в столовой ударил ножом в грудь сварщика станции. Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Чили. Оказалось, что у него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки. Злоумышленника задержали 20 октября в аэропорту Пулково.