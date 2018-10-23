Первая игорная зона в России «Азов-Сити» будет ликвидирована

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился ликвидировать с конца года первую в России игорную зону «Азов-Сити», которая расположена в Краснодарском крае. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

«Ликвидировать с 31 декабря 2018 года игорную зону "Азов-Сити", созданную на территории Щербиновского района Краснодарского края», - говорится в документе.

Игорная зона «Азов-Сити» открылась в Краснодарском крае летом 2009 года.

Ранее участок побережья, на котором она разместилась, планировалось отдать под развитие туристической инфраструктуры, однако после 2014 года планы изменились, и такая территория была отстроена в Красной Поляне, где после зимней Олимпиады появились отели мирового уровня и соответствующая инфраструктура. По замыслу правительства, две похожие зоны в регионе делать нецелесообразно, поэтому «Азов-Сити» ликвидируют.