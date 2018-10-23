Тело пятого погибшего извлекли из-под завалов пиротехнического завода

Спасатели извлекли тело пятого рабочего из-под завалов пиротехнического завода «Авангард» в Ленинградской области. Информацию об этом на своем официальном сайте разместил региональный СК РФ. Девятнадцатого октября на предприятии в произошел взрыв. На месте сразу обнаружили четверых погибших - это граждане Белоруссии и Таджикистана.

По горячим следам следователи задержали главного инженера завода «Авангард». А сегодня стало известно, что та же участь постигла директора. Его подозревают в ненадлежащем контроле за сотрудниками предприятия и организацией его работы.

Сейчас на месте трагедии продолжается разбор завалов. Эксперты пытаются установить причины произошедшего. По одной из версий, главный инженер, в данный момент находящийся под домашним арестом, допустил к опасному производству лиц, не трудоустроенных на заводе.

Взрыв на пиротехническом заводе был такой силы, что оказались повреждены соседние жилые дома, жители которых жаловались на то, что под обломками оказалась часть дороги.