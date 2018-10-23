В Facebook сообщили об утечке личных данных российских пользователей

Соцсеть Facebook уведомила пользователей из России об утечке их персональных данных из-за кибератаки, которая произошла в сентябре.

Сообщается, что на данный момент известно о получении хакерами такой информации, как имена и фамилии, адрес электронной почты и последний добавленный номер телефона. Пароли от аккаунтов и платежные данные остались нетронутыми.

РИА Новости передает, что руководство компании незамедлительно приняло меры для защиты пользователей и сейчас расследование инцидента все еще продолжается.

Ранее сообщалось, что также в результате атаки хакеров на социальную сеть данные примерно 50 миллионов пользователей Facebook попали к злоумышленникам.