Вандалы под Харьковом разгромили памятник погибшим в Великой Отечественной

Вандалы разгромили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в селе Циркуны Харьковской области.

Уточняется, что об этом правоохранителям сообщил заместитель председателя Циркуновского сельского совета.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ГУ Национальной полиции в Харьковской области, на место ЧП уже выехала следственно-оперативная группа районной полиции. Правоохранители провели осмотр места инцидента.

Все обстоятельства и причины ЧП выясняются. Также ведется установление лиц, причастных к погрому. В настоящее время решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту крушения памятника.