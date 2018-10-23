Разбитая бутылка, остатки взрывчатки: как выглядит место, где Росляков готовился к атаке на колледж

Журналист Алексей Гладких провел собственное расследование трагедии в Керчи и нашел возможную базу, где Владислав Росляков готовился к атаке на колледж. В программе «Открытый эфир» на «Звезде» репортер рассказал, как обнаружил пустырь в 500 метрах от дома, где проживал студент. На этом пустыре, по предварительным данным, были найдены остатки самодельного взрывного устройства.

«Прежде всего, я увидел на каменном постаменте разбитую бутылку. Мне стало интересно, и я решил подойти поближе. Я вообще не рассчитывал что-то там найти и снять. Просто решил походить по местности, подумал, что, если он собирал самодельное взрывное устройство, надо было где-то его испытывать. Недалеко от дома я увидел этот пустырь, пошел туда, думал, мало ли, вдруг что-то найду. Увидел эту бутылку, подошел поближе, рядом с ней был очаг костра с обрывками тетрадей. И еще один очаг с чем-то оплавленным, похожим на ноутбук. Передал коллегам, они сообщили следователям. Когда подошли следователи, нашли остатки того самого самодельного взрывного устройства, которое обнаружили в рюкзаке у Рослякова», - отметил Гладких.

Семнадцатого октября студент политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу в учебном заведении. Совершив задуманное, он покончил с собой. В результате атаки погиб 21 человек, еще около 50 пострадали. По версии следствия, Росляков около года планировал нападение на колледж. По последним данным, незадолго до преступления он сжег свои личные вещи, в том числе фотографии, тетради и одежду, на пустыре недалеко от дома.