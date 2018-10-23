В Кремле рассказали, кого коснутся антиукраинские санкции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не считает «братский украинский народ» своим визави по каким-либо вопросам.

Представитель Кремля рассказал, что российский лидер Владимир Путин неоднократно ранее отмечал, что украинцы стали заложниками политической ситуации и «авантюрных действий» собственного правительства, в которые они «оказались втянуты». Поэтому неверно говорить о каком-то противостоянии или неприязни.

«Мы не считаем в данном случае, скажем так, своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ. Он был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в ультранационалистических настроениях», - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, будут ли антиукраинские санкции, введенные президентом России Владимиром Путиным, направлены на граждан страны или останутся точечными. Указ о применении специальных экономических мер из-за недружественных действий Украины в отношении граждан РФ и российских компаний был накануне подписан в Москве.