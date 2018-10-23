Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ

Государственная дума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который подразумевает ежегодное повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Таким образом, МРОТ может вырасти на 117 рублей.

Как уточняется в финансово-экономическом обосновании законопроекта, рост составит 1,048% по отношению к установленному МРОТ.

Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 163 рубля в месяц)», - говорится в нем.

При этом с учетом применения районных коэффициентов, а также процентных надбавок повышение МРОТ будет варьироваться от 117 рублей в центральных и южных районах до 351 рубля, например, в Чукотском автономном округе.

Ранее правительство России одобрило повышение МРОТ. Соответствующие изменения будут внесены в закон «О минимальном размере оплаты труда».