Болтон возложил цветы в Александровском саду в память о погибших в Керчи

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон почтил память погибших во время перестрелки в Керченском политехническом колледже. В Александровском саду в центре Москвы в сопровождении американского посла в РФ Джона Хантсмана он возложил цветы к стеле города-героя.

После дипломаты почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне. Болтон возложил к Могиле Неизвестного Солдата траурный венок.

До этого советник Дональда Трампа провел переговоры с главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу. В разговоре была затронута актуальная тематика двусторонних взаимоотношений. Отдельно стороны обсудили контакты военных ведомств и ситуацию в Сирии.