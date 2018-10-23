В Кремле призвали оперировать достоверной информацией в деле Хашогги
Дело об убийстве саудовского журналиста прокомментировал Дмитрий Песков.
Фото: Alexander Novikov Global Look Press
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул необходимость иметь проверенные данные, чтобы реагировать на информацию о деле саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
«Мы с вами слышали официальные заявления из Эр-Рияда, в которых отмечается, собственно, непричастность к произошедшему представителей королевской семьи. Мы приняли это во внимание. В остальном это вопрос следствия», - отметил он.
Также Песков призвал оперировать не только проверенной, но и официальной информацией в этом деле.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на убийство саудовского журналиста. Он призвал судить арестованных в Саудовской Аравии лиц. Также турецкий лидер сообщил, что все это дело было спланировано заранее.