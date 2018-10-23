Названы самые дешевые направления для отдыха в ноябре

Туристическая поездка за границу с вылетом 10 ноября обойдется путешественникам значительно дешевле, чем месяцем ранее. Средние цены на туры существенно снизились после «высокого» ноябрьского праздничного периода.

Десятидневная поездка в Объединенные Арабские Эмираты стала дешевле на 29,4%, в Иорданию - на 28,4%. Стоимость тура на Хайнань в Китай уменьшилась на 22,3%.

Карибские направления отдыха также «пошли вниз»: в Мексику можно отправиться по цене, уменьшившейся на 19,6% по сравнению с предыдущим показателем, на Кубу - на 31,7%.

Как сообщает Ассоциация туроператоров, снижение цен - явление кратковременное и шанс экономно отдохнуть в хорошем месте лучше не упускать.

В целом же в десять направлений подешевевшего отдыха, помимо вышеперечисленных, также вошли Израиль, Индонезия, Вьетнам, Мальдивы и Доминикана.