Танец планет: этой ночью Земля и Уран максимально сблизятся

В ночь с 23 на 24 октября землян ждет любопытное астрономическое явление - противостояние Земли и Урана. В этот момент две планеты будут находится условно на одной линии. Наблюдать за их танцем можно из любой части страны, сообщили астрономы. Желательно делать это за городом, где отсутствует засветка, и в хороший телескоп или хотя бы полевой бинокль.

Сотрудник Института естественных наук, математики УРФУ Павел Скрипниченко рассказал «Звезде», почему противостояние двух планет заслуживает внимания и как к этому относились древние астрономы.

«Это определенная конфигурация планет, их расположение. Уран и Земля сейчас находятся по одну сторону от Солнца, это и называется противостоянием. В этот момент расстояние между планетами минимальное, сам Уран находится в полной фазе, то есть 100% его поверхности обращено к Земле. В древности сочетание подобных небесных явлений, когда объекты в ночном небе начинали как-то взаимодействовать между собой, называли парадом. В астрологии того времени было принято считать, что это влияет на множество событий», - сказал Скрипниченко.

Уран - седьмая по удаленности от Солнца планета, которую ученые относят к классу так называемых ледяных гигантов. В объективе любительского телескопа ее можно разглядеть как диск голубоватого цвета. Такую окраску планете придают водород, гелий и метан, в изобилии ее покрывающие.

Астрономы насчитали у Урана 27 спутников и обнаружили систему колец, схожую с Сатурном.