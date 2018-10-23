Эрдоган назвал убийство саудовского журналиста заранее спланированным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением Эр-Рияду судить арестованных в Саудовской Аравии лиц. Речь идет о тех людях, которые причастны к убийству журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле.

При этом Эрдоган подчеркнул, что «не сомневается в честности» саудовского короля.

«Мы будем следить за развитием ситуации до самого конца. И отсюда я хочу призвать короля и все руководство Саудовской Аравии: все произошло в Стамбуле, так что я предлагаю судить 18 арестованных человек в Стамбуле», - отметил он.

Также президент Турции подтвердил информацию о том, что в день убийства Хашогги в Генеральном консульстве Саудовской Аравии были отключены системы видеонаблюдения. Он отметил, что группа из 15 человек прибыла в Стамбул разными рейсами.

«Часть этих лиц проследовала в Генконсульство и отключила камеры, забрав жесткие диски и стерев записи», - сообщил Эрдоган.

В заключение он отметил, что убийство саудовского журналиста было спланировано заранее.

Джамаль Хашогги работал обозревателем газеты The Washington Post и с 2017 года проживал на территории США. Второго октября мужчина зашел на территорию Генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, и после этого его никто не видел. По предположениям Генеральной прокуратуры страны, вероятная причина убийства Хашогги - ссора с сотрудниками консульства.