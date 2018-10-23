Создатели фильма «Несокрушимый» восстановили бой экипажа КВ-1 против вражеских танков

Съемочная группа фильма «Несокрушимый» постаралась максимально достоверно показать знаменитый бой экипажа КВ-1 с вражескими танками. Об этом в программе «Открытый эфир» рассказал продюсер ленты Алексей Пиманов.

«Учитывая, что нам было очень сложно восстановить эти события, мы сделали все-таки художественное кино. Потому что кино должно работать еще и на эмоциональном уровне. И понятно, что за основу мы взяли этот бой, а дальше уже придумывали, потому что не могли представить, что было за два месяца до него. Но мы постарались с максимальной достоверностью восстановить этот бой», - объяснил он.

Кинолента «Несокрушимый» основана на подвиге экипажа КВ-1. Летом 1942 году он в одиночку вступил в схватку с целой колонной немецкой бронетехники под Ростовом, уничтожив 16 танков врага, восемь машин с пехотой и две бронемашины. Руководил экипажем танкист Семен Коновалов.

«Я о ней (об истории Семена Коновалова - прим. ред.) узнал совершенно случайно, мой сын вычитал в Интернете и прислал мне материал. Я прочитал и сказал: "Не может быть"... Запросил архивы у Минобороны. Оказалось, что все правда. Меня это потрясло. И мы решили, что надо делать кино», - пояснил Пиманов.

Всероссийская премьера фильма «Несокрушимый» состоится в четверг, 25 октября.