Российские ученые вплотную подошли к созданию препарата против ВИЧ

Ученые из России ведут активные разработки препарата против ВИЧ.

В настоящий момент вакцина проходит испытания в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. При успешном прохождении всех стадий опытов препарат сможет попасть к нуждающимся в нем уже через четыре года.

Новая разработка позволит значительно улучшить жизнь носителей инфекции. В частности, больные получат возможность более четко соблюдать режим лечения и отказаться от ежедневного приема лекарств. Использование нового препарата подразумевает его введение всего лишь раз в месяц. К тому же, он снизит пагубный эффект от большого количества лекарств, которые сейчас принимают ВИЧ-инфицированные люди. Об этом сообщают «Известия».

Как известно, основу препарата составляют наносуспензии, которые, попав в организм, расходуются крайне медленно. Благодаря этому, плюс ко всему прочему, применение разработки сделает лечение эффективным, но при этом экономичным.

Ранее в России впервые удалось создать эмбрионы, устойчивые к вирусу ВИЧ. Ученые Медицинского университета им. Пирогова и Исследовательского центра им. Кулакова успешно внесли изменения в гены еще на стадии эмбриона. Результаты оказались впечатляющими - у 62% зародышей появилась устойчивость к этому заболеванию.