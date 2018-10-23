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Пиманов рассказал, как возникла идея снять фильм «Несокрушимый»

Лина Давыдова
13:15 23.10.2018
Всероссийская премьера фильма «Несокрушимый» состоится 25 октября. Лента повествует о легендарном подвиге танкиста Семена Коновалова и экипажа КВ-1.
Фото: Кадр из фильма «Несокрушимый», 2018г.

Продюсер фильма «Несокрушимый» Алексей Пиманов рассказал, как возникла идея снять кино, основанное на подвиге экипажа КВ-1, который летом 1942 года на неисправном танке уничтожил 16 танков врага, восемь машин с пехотой и две бронемашины.

«Это на самом деле уникальная история, уникальный подвиг. Но дело в том, что я узнал о ней совершенно случайно, мой сын вычитал в Интернете и прислал мне материал. Я прочитал и сказал: "Не может быть"... Запросил архивы у Минобороны. Оказалось, что все правда. Меня это потрясло. И мы решили, что надо делать кино», - поделился Пиманов в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

О невероятной истории танкиста Семена Коновалова стало известно лишь недавно. Как объяснил Пиманов, в истории Великой Отечественной войны есть немало подвигов, о которых нам еще предстоит узнать.

«У нас очень много таких подвигов, забытых историей. Мы ведь выиграли совершенно колоссальную войну. Но обо всех написать невозможно», - пояснил он.

Пиманов также выразил надежду на то, что подвиг Семена Коновалова после выхода фильма «Несокрушимый» войдет в школьную программу. При этом продюсер киноленты пояснил, что в самой картине есть художественный вымысел.

«Я сделаю все для того, чтобы он вошел в школьную программу. Надеюсь, что соответствующие организации среагируют на это. Единственное, что я хотел добавить, учитывая, что нам было очень сложно восстановить эти события, мы сделали все-таки художественное кино. Потому что кино должно работать еще и на эмоциональном уровне. И понятно, что за основу мы взяли этот бой, а дальше уже придумывали, потому что не могли представить, что было за два месяца до этого. Но мы постарались с максимальной достоверностью восстановить этот бой», - подчеркнул он.

Фильм «Несокрушимый» выйдет на большие экраны в четверг, 25 октября. Лента повествует об уникальном бое экипажа танка КВ-1. Летом 1942 года в Ростовской области в районе хутора Нижнемитякин он уничтожил 16 танков, две бронемашины и восемь автомашин противника. При этом танк был неисправен. Руководил экипажем Семен Коновалов. Когда КВ-1 был подбит, а три члена экипажа погибли, Коновалов и заместитель командира роты по техчасти попытались прорваться к своим. По счастливой случайности они наткнулись на танк противника. Немцы решили искупаться в речке и оставили боевую машину без присмотра. Тогда Коновалов и принял решение захватить вражеский танк. На нем он и прибыл в расположение советских войск. Еще месяц Коновалов воевал на трофейной машине.

Роль Семена Коновалова в картине сыграл актер Андрей Чернышев. Кроме того, в фильме снялись Владимир Епифанцев, Олег Фомин, Сергей Горобченко, Ольга Погодина и другие известные российские актеры. Режиссер киноленты - Константин Максимов, продюсеры - Алексей Пиманов, Ольга Погодина и Денис Анисимов.

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